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政院拍板修正民法 離婚制度四大變革

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院於院會通過《民法》「親屬編」部分條文修正草案。聯合報系資料照
行政院於院會通過《民法》「親屬編」部分條文修正草案。聯合報系資料照

行政院昨（20）日於院會通過《民法》「親屬編」部分條文修正草案，修法共四大重點，其中在贍養費部分，未來離婚後贍養費領取人再婚，就不能再向前配偶請求贍養費，法務部次長黃世杰補充，小孩扶養費則不在此限。

黃世杰表示，針對贍養費的規定有很多種，如果贍養費是雙方約定，就不適用這項修法，若雙方沒有協議，最後是法院裁定，那就會適用這條法規，不過對於子女扶養費，就不在此限。

法務部指出，此次修正12條、新增五條，共17條條文。首先，修正裁判離婚原因，通盤檢討現行有責主義規定，刪除近年離婚訴訟實務上已少有適用的要件，並就不完備之處予以修正，同時參考外國立法例來放寬離婚要件，增訂分居一定期間客觀事實為離婚事由，並增訂公平條款以維衡平 。

其次，明定夫妻之一方向他方請求剩餘財產分配時，得請求他方提出財產清冊及相關文件，以強化夫妻財產揭露義務，落實剩餘財產分配請求權。

第三，修正贍養費請求權要件，刪除現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」要件；除生活陷於困難外，增訂於離婚時就業能力已減損或就業機會減少者，亦得請求贍養費。另增訂贍養費請求權行使方式、給付程度的權衡依據及審酌事項、減輕或免除贍養義務事由、再婚不得再請求、時效等規定。

第四，有關子女扶養費，修正直系血親「尊親屬」及「卑親屬」負扶養義務及受扶養權利的順序為同一順序，以維衡平，並保障未成年子女權益。

女權 離婚

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