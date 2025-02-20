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台企銀董座劉佩真請辭獲准 22日生效、總經理李國忠暫代

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台企銀（2834）董事長劉佩真因病請長假居家上班期間申領業務費及獎金，遭新北地檢署依特別背信罪偵辦，劉佩真日前向政院高層口頭請辭後，已正式向財政部提出辭呈，財部20日已批准，22日起生效，台企銀董事長一職將由總經理李國忠暫代。

台灣中小企業銀行8日遭檢方搜索，劉佩真被帶回偵訊，全案依特別背信罪偵辦，劉佩真以50萬元交保。劉佩真為財政部派的法人董事代表，她本周已向財政部正式請辭，並於今天獲准，22日起生效，任期最後一天為21日。

台企銀 董事長 財政部

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