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妻子過世房產由夫繼承 信義房屋：可能多繳房地合一稅

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義代書廖女滿在Podcast節目「房屋聽信義」中分享精彩案例，曾有案例妻子往生後，先生繼承房產卻需負擔比預期高出2.6倍的房地合一稅。（圖:信義房屋提供）
信義代書廖女滿在Podcast節目「房屋聽信義」中分享精彩案例，曾有案例妻子往生後，先生繼承房產卻需負擔比預期高出2.6倍的房地合一稅。（圖:信義房屋提供）

隨著社會高齡化，遺產稅規劃議題越來越受重視。曾有案例妻子往生後，先生繼承房產卻需負擔比預期高出2.6倍的房地合一稅，原因竟是借款人登記非妻子本人所致。信義代書廖女滿表示，民眾可透過善用免稅額與不計入遺產總額項目等方式，合法減輕遺產稅負擔，其中基本免稅額達1,333萬元，若為因公殉職的軍公教人員，更可享有2,666萬元的加倍優惠。

曾有一對夫妻在109年購屋，房屋登記在太太名下，但房貸卻是由先生名義負擔。110年2月太太不幸過世，因無子女故由先生繼承房產，日後賣房辦理產權過戶時，預估為30萬的房地合一稅金，實際上竟高達80萬元！這是因為太太為房屋所有權人，但借款人一開始就是先生本人，這筆房貸無法作為繼承房產的「額外負擔」扣除。廖女滿說，若房屋所有權人與借款人不同，遺產稅計算方式也不同，建議民眾在購屋時就要考量此細節，避免日後造成不必要的稅務負擔。

廖女滿進一步解釋，若繼承的房產尚有被繼承人借款未償還之貸款，除可自遺產中扣除，降低遺產稅外，日後繼承人出售該繼承之房地，計算不動產交易所得時，該額外負擔亦可自交易所得中予以減除。舉例來說，若繼承房地現值200萬元，未償還房貸500萬元，超出的300萬元可自不動產交易所得中扣除，同步降低不動產交易稅。

「許多民眾不知道，除了基本免稅額外，還有多項可扣抵的項目。」廖女滿指出，配偶享有額外扣除額，若有直系親屬、兄弟姐妹需撫養，也能適用扶養扣除額，這些都是法定的減稅優惠，但需要事先規劃才能發揮最大效益。

在不計入遺產總額的項目方面，日常生活用品、工作用具都可排除在遺產計算之外。廖女滿舉例，廚師的專業刀具、攝影師的攝影器材等工作必需品，都不會計入遺產總額，「以計程車為例，免稅上限可達56萬元。」

「遺產稅的規劃不能等到繼承發生才開始，」廖女滿提醒，「及早規劃、善用各項免稅優惠，才能真正達到合法節稅的效果。」她建議民眾可以諮詢專業人士，針對個人資產狀況量身打造適合的遺產規劃方案。

廖女滿在信義房屋自製PODCAST「房屋聽信義」中，分享了包括遺產稅合法節稅細節、共同持有房產優缺點比較、預告登記在房產登記中的妙用、繼承共同持有的案例等精彩內容。節目連結：（https://sinyipodcast.com.tw/podcast/sinyipodcast?utm_source=pr_news&utm_medium=referral&utm_campaign=sinyipodcast&utm_term=EP40）

免稅額 房地合一稅 遺產稅

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