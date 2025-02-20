大S驟逝掀二婚財產危機 專家教你這樣規劃避繼承糾紛

台灣離婚率高居亞洲第二，當婚姻終止時牽扯到子女，遺產繼承問題可能變得複雜，近期大S在日本意外離世的消息，引發外界關注到二婚家庭的財產規劃問題。有民眾擔憂，若自己不幸發生意外，前任配偶及子女是否也有繼承權，專家提醒，若有類似擔憂可透過遺囑、信託或生前贈與等方式，確保意外發生時，財產能依照個人意願妥善安排。

正業地政士鄭文在解釋，據《民法》第1138條及第1140條規定，繼承權屬於現任配偶及所有子女，無論來自第一段或第二段婚姻，而離婚配偶則無繼承權；另外，《民法》第1147條明訂，繼承需待被繼承人過世後方能發生，因此前婚子女無法事前簽署拋棄繼承權的同意書。

若要確保財產由現任配偶及二婚子女繼承，鄭文在建議，可透過遺囑或信託提前規劃，亦可利用生前贈與，將資產移轉至現任家庭成員名下，若擔心遺產特留分問題，可透過夫妻贈與方式減少爭議，根據《贈與稅法》，夫妻間的贈與不計入贈與總額，免課贈與稅，且《土地稅法》亦規定，夫妻間贈與土地可免徵土地增值稅，有效降低稅負。

鄭文在強調，預先做好財產規劃，才能避免未來爭議，讓家人無後顧之憂，名人意外事件往往提醒社會大眾，未雨綢繆是保障自身及家人權益的重要關鍵，二婚家庭尤其應及早規劃，以確保財產分配符合自身意願。