政院通過民法修正草案！再婚不能拿贍養費、扶養費除外

行政院20日通過《民法》「親屬編」部分條文修正草案暨「民法親屬編施行法」第7條之1修正草案，其中新增贍養費相關規定，未來離婚後，贍養費領取人再婚，就不能再向前配偶請求贍養費，不過對於小孩扶養費則不在此限。

行政院長卓榮泰20日於院會聽取法務部報告就「民法親屬編」部分條文修正草案暨「民法親屬編施行法」第7條之1修正草案並作出裁示，卓表示，這次修法是為因應2023年憲判字第4號判決意旨，修正贍養費相關規定，確保離婚後弱勢一方的權益，同時維護未成年子女的最佳利益，也促進包含離婚在內的婚姻自主。該草案送請立法院審議後，請法務部積極與立法院朝野黨團溝通協調，盡速完成修法程序。

法務部指出，此次修正12條、新增5條，共17條條文。修正重點包括：首先，修正裁判離婚原因（修正條文第1052條），通盤檢討現行有責主義規定，刪除近年離婚訴訟實務上已少有適用之要件，並就不完備之處予以修正（第1項），並參酌外國立法例之破綻主義精神，酌予放寬現行第2項規定裁判離婚之要件，增訂分居一定期間之客觀事實為離婚事由，並增訂公平（苛刻）條款以維衡平 （第2項） 。

其次，有關夫妻剩餘財產分配（修正條文第1022條），明定夫妻之一方向他方請求剩餘財產分配時，得請求他方提出財產清冊及相關文件，以強化夫妻財產揭露義務，落實剩餘財產分配請求權。

第三，有關贍養費制度（修正條文第1057條至第1057條之5），修正贍養費請求權要件，刪除現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」之要件，以符合CEDAW「離婚制度不得以當事人沒有過錯為取得經濟權利的條件」之意旨；除生活陷於困難外，增訂於離婚時就業能力已減損或就業機會減少者，亦得請求贍養費，以符合CEDAW「消除經濟弱勢之一方於婚姻解消後所帶來之經濟衝擊」之意旨。

另增訂贍養費請求權之行使方式、給付程度之權衡依據及審酌事項、減輕或免除贍養義務之事由、請求權消滅事由、時效等規定。

第四，有關子女扶養費（修正條文第1115條至第1116條之1、第1118條至第1119條），修正直系血親「尊親屬」及「卑親屬」負扶養義務及受扶養權利之順序為同一順序，以維衡平，並保障未成年子女權益。

其中針對在贍養費部分，再婚後不得再拿贍養費，對此，法務部次長黃世杰表示，針對贍養費的規定有很多種，如果雙方的贍養費是雙方約定的就不適用這項修法，除非雙方沒有協議，最後是法院裁定，那就會適用這條法規，不過對於子女的扶養費，就不在此限。