婚前各自有房注意！這招幫你兩間房都保留「自用優稅」

有民眾近日收到稅務局通知，原來是他跟妻子婚前各自擁有一處自用住宅用地，婚後並未變更房屋用途，其中一處卻被取消自用住宅優惠稅率，改為一般用地稅率課徵地價稅；稅務局解釋，依照土地稅法規定，夫妻結婚後視為同一戶，因此第二戶就必須改回一般稅率課稅，不過仍有一種方式可以解決。

稅務局表示，依據《土地稅法》規定，土地所有權人、其配偶及未成年受扶養親屬，原則上全家只能有一處土地適用自用住宅稅率，所以夫妻結婚後，雖然仍分別持有原本的房屋，但因已屬同一戶，便須合併計算，超過限制的部分就需改按一般用地稅率課稅。

這項規定的目的是為了避免不動產持有者透過多處房地享受優惠，確保自用住宅優惠稅率真正適用於實際居住需求者，因此仍有轉圜餘地，稅務局進一步說明，如果夫妻名下的另一處住宅有成年直系親屬，像是成年子女、父母、祖父母等，設籍並實際居住，就不受「僅限一處」的限制，可再申請第二處以上的自用住宅用地優惠稅率。

稅務局提醒，欲申請自用住宅優惠稅率的民眾，應在每年地價稅開徵前40日內，也就是9月22日前提出申請，若逾期申請，則需自次年起才會生效。

稅務局建議，民眾應及早確認自身房地產持有情形，避免因未及時申請而影響權益。