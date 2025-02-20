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妻過世夫繼承房產 做錯一事房地合一稅慘增2.6倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

遺產稅「眉角」多，稍一不注意，往往稅額就暴增。信義代書表示，有一對夫妻109年購屋，房屋登記在太太名下，110年太太過世，因無子女，由先生繼承房產，後來賣房辦理過戶時，預估30萬房地合一稅，實際上卻繳了80萬元。

原因是夫妻兩人買房時，由太太登記為房屋所有權人，但以先生名義辦理房貸，導致這筆房貸無法作為繼承房產的「額外負擔」扣除，因而增加稅金。

信義代書廖女滿表示，民眾可透過免稅額、以及不計入遺產總額項目等方式，合法減輕遺產稅負擔，其中基本免稅額達1,333萬元，若為因公殉職的軍公教人員，更可享有2,666萬元的加倍優惠。

如果繼承的房產尚有「被繼承人」借款未償還之貸款，除可自遺產中扣除，降低遺產稅外，日後繼承人出售該繼承之房地，計算不動產交易所得時，該額外負擔亦可自交易所得中予以減除。

舉例來說，若繼承房地現值200萬元，未償還房貸500萬元，超出的300萬元可自不動產交易所得中扣除，同步降低不動產交易稅。

「許多民眾不知道，除了基本免稅額外，還有多項可扣抵的項目。」廖女滿指出，配偶享有額外扣除額，若有直系親屬、兄弟姐妹需撫養，也能適用扶養扣除額，這些都是法定的減稅優惠，但需要事先規劃才能發揮最大效益。

在不計入遺產總額的項目方面，日常生活用品、工作用具都可排除在遺產計算之外。廖女滿舉例，廚師的專業刀具、攝影師的攝影器材等工作必需品，都不會計入遺產總額，「以計程車為例，免稅上限可達56萬元。」

廖女滿提醒，遺產稅的規劃不能等到繼承發生才開始，及早規劃、善用各項免稅優惠，才能真正達到合法節稅的效果。她建議民眾可以諮詢專業人士，針對個人資產狀況量身打造適合的遺產規劃方案。

免稅額 房貸 遺產稅

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