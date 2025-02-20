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民法離婚標準放寬 專家建議簽署婚前協議

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
對於此次《民法》翻修，專家表示，修法後可看出離婚標準明顯放寬，「婚姻絕對神聖不可分開」的傳統觀念，恐怕也需有所修正。聯合報系資料照
對於此次《民法》翻修，專家表示，修法後可看出離婚標準明顯放寬，「婚姻絕對神聖不可分開」的傳統觀念，恐怕也需有所修正。聯合報系資料照

對於此次《民法》翻修，專家表示，修法後可看出離婚標準明顯放寬，「婚姻絕對神聖不可分開」的傳統觀念，恐怕也需有所修正。值得關注的是，贍養費往往也與小孩撫養掛勾，再婚後不再給贍養費，是否應和小孩養育費拆分，未來修法時應有更多討論。

安永台灣法律服務合夥律師闕光威對此表示，這項修法明顯是貼近西方國家，如澳洲法規，不過全世界對於婚姻制度的保護強度各有不同，我國先前已將通姦除罪化，現在又把過失方不得提離婚也刪除，修法後婚姻制度的意義和以往產生了極大差異，「婚姻絕對神聖不可分開」的傳統觀念恐怕需要修正。闕光威提到，未來修法通過後，決定進入婚姻前一定要三思，畢竟離婚愈來愈容易，也並非只有無過失一方才能訴請離婚，因此建議在結婚前簽署婚前協議，預先處理夫妻離婚後的各類身分及財產關係，避免離婚時「人財兩失」。

至於此次修法，再婚者將不再能請求贍養費，資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛表示，一般而言贍養費往往也與小孩撫養有關，由於涉及小孩親權問題，這部分應該仍要拆分來看，若再婚就不得請求，可能仍要等未來修法時討論。

婚姻 結婚 離婚

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