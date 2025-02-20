快訊

最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素

聽新聞
0:00 / 0:00

民法翻修 再婚不能拿贍養費 五年內分居三年即可請求結束關係

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院會20日預計討論《民法》修正案，放寬離婚條件，只要夫妻在五年內分居三年，即可請求離婚。聯合報系資料照
行政院會20日預計討論《民法》修正案，放寬離婚條件，只要夫妻在五年內分居三年，即可請求離婚。聯合報系資料照

行政院會今（20）日預計討論《民法》修正案，放寬離婚條件，只要夫妻在五年內分居三年，即可請求離婚；另針對贍養費部分，將明訂請求權以二年為限，且再婚後就不能再拿贍養費，修法後可溯及既往。

憲法法庭在2023年作出判決，認為限制有責配偶才能訴請離婚這項規定「部分違憲」，必須在兩年內完成修法。法務部啟動民法親屬編部分條文修法，去年預告修正草案，今日將於行政院會討論，對於離婚相關制度將產生重大影響。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

現行民法第1052條規定，在婚姻中有過錯一方不能提出離婚訴訟，先前大法官已釋憲，認為這條法律對於「唯一有責的一方」完全禁止離婚請求，可能導致某些情況太過嚴苛，這部分被認為違憲，政府須在兩年內修法。目前法律規定，如果是「單方面有過錯」一方，則不能主動提出離婚（又稱為「clean hands 淨手原則」）。但法院實務上常常要比較夫妻雙方的責任，導致訴訟過程中，雙方互相指責、揭發隱私，讓法院變成「家庭爭吵的戰場」，這與「破綻主義」（婚姻若已破裂則應允許離婚）精神不符，因此法務部修法草案刪除「有過錯方不能請求離婚」限制。

此外，在離婚條件上，新增若夫妻「在五年內累計分居滿三年」，則其中一方可向法院提出離婚，同時新增「公平條款」，防止離婚造成不公平。

在請求賠償部分，同步修正民法第1022條，夫妻就其婚後財產，互負報告之義務，夫妻間如果要向對方請求剩餘財產分配時，得請求他方提出財產清冊及其證明文件。至於在贍養費部分，現行法規上規定只有「無過失一方」才能請求贍養費，但這樣與公平原則不符，也不符合國際標準，因此修法後，無論是怎樣的離婚方式，包括協議、判決、調解，都可請求贍養費，只要一方離婚後生活陷入困難都能請求。

不過此次也新增贍養費請求權以二年為限；並新增未來贍養費採德國和瑞士法律中「乾淨的分手」（clean break）原則，當贍養費領取人再婚，就不能再向前配偶請求贍養費。

此外若贍養義務人，因負擔贍養義務而不能維持自己生活，或不能履行其對直系血親的扶養義務，可減輕或免除贍養費義務。

大法官 婚姻 離婚

延伸閱讀

陳曉、陳妍希離婚上熱搜的是她！　同橋段4年前已上演

政院擬提修法 夫妻5年內累計分居達3年可訴請離婚

離婚年餘Melody認有新對象 「請大家祝福我」

陳曉、陳妍希離婚上熱搜的是她！　同橋段4年前已上演

相關新聞

民法翻修 再婚不能拿贍養費 五年內分居三年即可請求結束關係

行政院會今（20）日預計討論《民法》修正案，放寬離婚條件，只要夫妻在五年內分居三年，即可請求離婚；另針對贍養費部分，將明...

用子女名義買房 課贈與稅

財政部台北國稅局提醒，若父母以子女名義購買不動產並支付價款，將被視為贈與行為，須依規定申報贈與稅。須特別留意的是，贈與金...

職安法修法 明確霸凌定義

去年勞動部勞發署北分署爆發職場霸凌，並造成員工輕生，震驚全國。勞動部昨（19）日表示，將在《職安法》修法訂定職場霸凌專章...

停車空間自用 要繳房屋稅

南部近年興起「新加坡式建築」，主打總樓層數不高但配有電梯、低公設比，並將停車空間規劃在一樓，該空間是否要繳房屋稅引發關注...

民法離婚標準放寬 專家建議簽署婚前協議

對於此次《民法》翻修，專家表示，修法後可看出離婚標準明顯放寬，「婚姻絕對神聖不可分開」的傳統觀念，恐怕也需有所修正。值得...

獸醫兼營其他業務 要稅

財政部高雄國稅局表示，《營業稅法》規定，提供專業勞務的「執行業務者」，像是獸醫師提供醫療服務，不屬營業稅課徵範圍；但若兼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。