民法翻修 再婚不能拿贍養費 五年內分居三年即可請求結束關係

行政院會今（20）日預計討論《民法》修正案，放寬離婚條件，只要夫妻在五年內分居三年，即可請求離婚；另針對贍養費部分，將明訂請求權以二年為限，且再婚後就不能再拿贍養費，修法後可溯及既往。

憲法法庭在2023年作出判決，認為限制有責配偶才能訴請離婚這項規定「部分違憲」，必須在兩年內完成修法。法務部啟動民法親屬編部分條文修法，去年預告修正草案，今日將於行政院會討論，對於離婚相關制度將產生重大影響。

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現行民法第1052條規定，在婚姻中有過錯一方不能提出離婚訴訟，先前大法官已釋憲，認為這條法律對於「唯一有責的一方」完全禁止離婚請求，可能導致某些情況太過嚴苛，這部分被認為違憲，政府須在兩年內修法。目前法律規定，如果是「單方面有過錯」一方，則不能主動提出離婚（又稱為「clean hands 淨手原則」）。但法院實務上常常要比較夫妻雙方的責任，導致訴訟過程中，雙方互相指責、揭發隱私，讓法院變成「家庭爭吵的戰場」，這與「破綻主義」（婚姻若已破裂則應允許離婚）精神不符，因此法務部修法草案刪除「有過錯方不能請求離婚」限制。

此外，在離婚條件上，新增若夫妻「在五年內累計分居滿三年」，則其中一方可向法院提出離婚，同時新增「公平條款」，防止離婚造成不公平。

在請求賠償部分，同步修正民法第1022條，夫妻就其婚後財產，互負報告之義務，夫妻間如果要向對方請求剩餘財產分配時，得請求他方提出財產清冊及其證明文件。至於在贍養費部分，現行法規上規定只有「無過失一方」才能請求贍養費，但這樣與公平原則不符，也不符合國際標準，因此修法後，無論是怎樣的離婚方式，包括協議、判決、調解，都可請求贍養費，只要一方離婚後生活陷入困難都能請求。

不過此次也新增贍養費請求權以二年為限；並新增未來贍養費採德國和瑞士法律中「乾淨的分手」（clean break）原則，當贍養費領取人再婚，就不能再向前配偶請求贍養費。

此外若贍養義務人，因負擔贍養義務而不能維持自己生活，或不能履行其對直系血親的扶養義務，可減輕或免除贍養費義務。