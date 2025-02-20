獸醫兼營其他業務 要稅

財政部高雄國稅局表示，《營業稅法》規定，提供專業勞務的「執行業務者」，像是獸醫師提供醫療服務，不屬營業稅課徵範圍；但若兼營其他商業活動，仍應辦理稅籍登記、繳納營業稅。

舉例來說，隨著飼養寵物的人愈來愈多，毛小孩商機可觀，許多獸醫師除提供寵物醫療服務外，也經營「寵物美容」或「寵物旅館」等業務，皆屬一般商業行為，應依法辦理稅籍登記並繳納營業稅。

換句話說，獸醫師如果僅提供寵物醫療服務，則不需要繳納營業稅；不過，若獸醫師額外經營寵物美容或寵物旅館等業務，這些業務就屬於一般商業行為，不再是單純的專業醫療服務範疇。

國稅局提醒，獸醫師進行一般商業行為時，就必須依法辦理稅籍登記並繳納營業稅，若業者因不熟悉法規，誤以為這些附加業務與獸醫醫療服務相同，未辦理稅籍登記，可能會面臨補稅與罰款的風險。

不過，國稅局也說，如果業者在未被檢舉或查核前，能夠主動向稅務機關補辦稅籍登記、補報營業稅並補繳應繳稅款及利息，則可以依照《稅捐稽徵法》規定，免受罰款處分。

因此，國稅局建議，經營這類業務獸醫師或其他業者，應主動向當地稅務機關諮詢，確認自身業務是否需辦理稅籍登記，並確保依法繳納營業稅，以免日後發生爭議或遭到罰款。

國稅局說，獸醫師在經營除醫療服務外的附加業務時，必須特別注意是否涉及營業稅申報問題，及時辦理稅籍登記並遵守相關規範。