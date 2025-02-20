停車空間自用 要繳房屋稅
南部近年興起「新加坡式建築」，主打總樓層數不高但配有電梯、低公設比，並將停車空間規劃在一樓，該空間是否要繳房屋稅引發關注，台南市財稅局解釋，即便停車空間是自用，仍需依法繳納房屋稅。
許多屋主購入這類「新加坡式建築」後，才發現即便一樓停車空間是自用，仍需繳納房屋稅，引發不少糾紛，對此財稅局說明，《房屋稅條例》規定，只要是附著於土地的建物，並能增加其使用價值，就屬於房屋稅課徵範圍。
不過房屋稅率依停車空間使用情形有所不同，財稅局指出，若地上停車空間僅供自家使用，且未收取費用或對外營業，則可與主建物相同，適用住家用稅率，包含自住及非自住；若該停車空間有收取費用或作為營業用途，則將適用非住家非營業用稅率，稅率相對較高。
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