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職安法修法 明確霸凌定義

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

去年勞動部勞發署北分署爆發職場霸凌，並造成員工輕生，震驚全國。勞動部昨（19）日表示，將在《職安法》修法訂定職場霸凌專章，明確職場霸凌定義，並課予雇主預防責任，明訂罰則，最快今年5月送立法院。

勞動部長洪申翰表示，職場霸凌將朝法制化進行，內部評估後認為，專章修法速度較快，因此先以專章為主，中長期再考慮是否訂定專法。但不管形式如何，目的就是如何透過法律有效處理職場霸凌問題。

職業安全衛生署長鄒子廉表示，職場霸凌專章將涵蓋四大部分，首先是明確化職場霸凌定義，不再模糊；第二是課予雇主職場霸凌防制責任，包括建立內部申訴、調查、保護機制，若發生疑似霸凌事件，雇主有責任調查。

第三是研議若發生職場霸凌，地方政府是否介入調查，亦即是否比照《性別平等工作法》研議外部申訴調查之救濟管道；第四是職場霸凌申訴者的保護機制及相關罰則，亦即有員工申訴職場霸凌時，雇主不得做不利之處分，如降職、降薪等處分。

勞動部 職場 霸凌

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