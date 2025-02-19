穩定飼料價格 農業部籲延長進口玉米免徵營業稅
農業部畜牧司副司長周志勳今天表示，近期飼料玉米價格上漲，為穩定畜禽飼料價格，將向行政院建議延長進口玉米免徵營業稅，以3個月一期推算，預計至6月底。
農業部畜牧司彙整近期資訊指出，有關飼料玉米的海關統計價格從去年平均約每公斤新台幣7元多，今年1月已經逐步上漲至每公斤8元多，主因與國際飼料原料呈現上漲趨勢有關。
周志勳接受電話訪問時說，因此國內飼料廠近期陸續通知調漲畜禽飼料售價，為了降低飼料上漲壓力，將在行政院穩定物價小組會議中建議延長進口玉米免徵營業稅，而一直以來都是以3個月為一期，目前免徵到3月底，因此預計延至6月底。
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