印度稅制變革新亮點 勤業眾信籲台商把握這項利多

越來越多台灣企業為布局供應鏈而進軍印度市場，繼2024年中，印度財政部承諾將在六個月內全面檢討所得稅制，並透過簡化稅制來促進產業發展、減少企業行政成本後，近期在2025-2026年中央總預算案中提出了多項放寬政策。專家提醒，台商應特別關注移轉訂價的「區塊評估機制」新政策，並做好相應的準備。

勤業眾信表示，根據這項新政策，當企業與其關聯企業進行交易時，若符合規定條件，企業可以選擇在首次確定常規交易價格（Arm's Length Price）後，將該價格延用至接下來兩年的交易中，避免每年都重新審查定價，不僅能減少稅務機關的審查時間與企業的行政負擔，也有助於降低稅務遵從成本。

目前，印度的移轉訂價規定要求企業每年必須重新進行移轉訂價分析並接受稅務機關審查，這對企業而言是一項繁重的工作，若區塊評估機制通過後，企業可以在兩年內延用已確定的價格，大大簡化了稅務審查程序，為企業減少了負擔。

然而，這項新機制僅適用於每年進行類似或相同的受控交易，並且必須在三年內採用相同的移轉訂價方法。對於何謂「類似交易」的具體定義，目前尚未有詳細說明，且如果交易對象不同，是否能夠延用相同價格也仍是未知數。此外，這項政策還涉及選擇適用的程序和是否可以撤回機制等問題，這些細節將在未來三個月內由有關機構公布。

此外，預算案中還提到，將進一步擴大資訊科技及相關產業在移轉訂價上的避風港範圍。這對於台商在印度投資的相關企業將是一大利好，但具體細節仍待公布。

對此，勤業眾信聯合會計師事務所的稅務部會計師王珮眞指出，雖然區塊評估機制可能有助於降低查核成本，並提升稅務確定性，但在選擇是否採用這項機制時，台商應該綜合評估風險。

王珮眞舉例，像是印度的稅務查核通常需要一至兩年，如果首年選擇此機制，但最終稅務機關的評定價格不利於企業，那麼未來兩年也將依照這個價格進行調整，此外，若市場情勢發生變化，企業能否根據情況調整價格或撤回選擇機制，也是台商需要關注的問題。