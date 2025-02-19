聽新聞
0:00 / 0:00
他幫兒子投標6千萬國有不動產 竟被國稅局追繳上百萬
父母若以子女名義標購國有不動產並代付價金，可能涉及贈與稅，計算方式與一般贈與有所不同，應特別注意申報義務。財政部台北國稅局分享，老張（化名）2022年以兒子名義投標購買6千萬元的國有非公用不動產，最終被查獲要補繳135.6萬元的贈與稅，不可不慎。
台北國稅局指出，老張是在3年前以兒子名義，向財政部國有財產署投標購買國有非公用不動產，總價6千萬元，老張代付投標保證金500萬元，得標後抵繳價款，並支付3,500萬元的購屋款，剩餘2千萬元則由兒子自行貸款支付。
國稅局解釋，依規定，贈與金額應以該不動產的公告土地現值與房屋評定標準價格計算，本案中，該不動產的公告土地現值為1,800萬元，房屋評定標準價格為600萬元，因此贈與金額為1,600萬元〔（1,800萬元+600萬元）×（500萬元+3,500萬元）/6,000萬元〕。
國稅局進一步指出，按照現行規定，贈與稅免稅額為244萬元，適用稅率10%，因此贈與稅額為（1,600萬元-244萬元）×10%，最終必須繳納135.6萬元贈與稅。
國稅局強調，若父母以子女名義標購國有不動產並代付價款，應於產權移轉證明書發出次日起30日內，向國稅局辦理贈與稅申報，如未申報，可能面臨補稅與罰款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言