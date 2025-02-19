他幫兒子投標6千萬國有不動產 竟被國稅局追繳上百萬

父母若以子女名義標購國有不動產並代付價金，可能涉及贈與稅，計算方式與一般贈與有所不同，應特別注意申報義務。財政部台北國稅局分享，老張（化名）2022年以兒子名義投標購買6千萬元的國有非公用不動產，最終被查獲要補繳135.6萬元的贈與稅，不可不慎。

台北國稅局指出，老張是在3年前以兒子名義，向財政部國有財產署投標購買國有非公用不動產，總價6千萬元，老張代付投標保證金500萬元，得標後抵繳價款，並支付3,500萬元的購屋款，剩餘2千萬元則由兒子自行貸款支付。

國稅局解釋，依規定，贈與金額應以該不動產的公告土地現值與房屋評定標準價格計算，本案中，該不動產的公告土地現值為1,800萬元，房屋評定標準價格為600萬元，因此贈與金額為1,600萬元〔（1,800萬元+600萬元）×（500萬元+3,500萬元）/6,000萬元〕。

國稅局進一步指出，按照現行規定，贈與稅免稅額為244萬元，適用稅率10%，因此贈與稅額為（1,600萬元-244萬元）×10%，最終必須繳納135.6萬元贈與稅。

國稅局強調，若父母以子女名義標購國有不動產並代付價款，應於產權移轉證明書發出次日起30日內，向國稅局辦理贈與稅申報，如未申報，可能面臨補稅與罰款。