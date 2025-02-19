聽新聞
0:00 / 0:00

支付員工健檢 扣繳方式有別

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業支付員工健康檢查費用，是否須辦理扣繳？國稅局表示，如果是屬於法規要求，這筆費用不算員工薪資所得，免辦扣繳；但如果是在法規以外，額外增加健檢次數及負擔，則屬於員工薪資費用，公司應併計員工薪資所得扣繳所得稅

國稅局表示，公司按照職安法相關規定，必須對在職勞工施行健康檢查所負擔費用，視為職工福利，而非員工薪資所得；但在法規之外另外增加檢查次數及項目負擔，則屬營利事業對員工健康檢查補助，應列為薪資費用，至於員工取得補助核屬《所得稅法》薪資所得，依法應併計員工薪資所得扣繳所得稅。

舉例來說，甲公司2019年依法對從事特別危害健康工作的勞工，定期施行特定項目健檢費共20萬元，另補助員工一般性定期健康檢查費用50萬元，則甲公司在辦理當年度營所稅結算申報時，應將上述健康檢查費用分別列報於職工福利20萬元及薪資費用50萬元。

健康檢查 所得稅 薪資

延伸閱讀

求三贏...科技業賣肝換高薪？內科攜手在地健管診所推高階健檢留才

科技業工作傷身？內科攜手在地健康管理診所推高階健檢留才

川普祭對等關稅 學者：回到1913年前用外國錢養聯邦

扶養親屬節稅「停、看、聽」 國稅局認定標準看這裡

相關新聞

危老重建 房屋稅減半徵收

危老重建可享有房屋稅減免，減半徵收期間最長可達12年，不過地方財稅局提醒，民眾仍應留意重建完成後，所有權如果再轉移，可能...

列報投資損失 留意認列時點

財政部台北國稅局表示，營利事業列報因被投資事業破產而發生的投資損失，應留意認列時間點，必須以法院破產終結裁定日為準，以免...

支付員工健檢 扣繳方式有別

企業支付員工健康檢查費用，是否須辦理扣繳？國稅局表示，如果是屬於法規要求，這筆費用不算員工薪資所得，免辦扣繳；但如果是在...

身障者用親屬車輛 免牌照稅

嘉義市政府財稅局表示，從1月17日起，身障者若擁有駕照但名下無車輛，只要是配偶或同一戶籍內二親等內親屬的車輛提供其使用，...

台中18萬戶自住未設籍 地稅局提醒房屋稅恐被重課4.8%

財政部宣布自去年7月起，房屋稅新制、俗稱囤房稅2.0上路，新增「全國單一自住房屋」優惠稅率。中市地稅局提醒，自住房屋必須...

中央300億租金補貼 不到3月嘉市受理逾8600件

中央300億擴大租金補貼自今年1月1日起至12月31日受理申請，年滿18歲符合資格者即可申請，每戶最高可獲補助每月360...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。