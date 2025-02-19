身障者用親屬車輛 免牌照稅

嘉義市政府財稅局表示，從1月17日起，身障者若擁有駕照但名下無車輛，只要是配偶或同一戶籍內二親等內親屬的車輛提供其使用，也能申請免徵使用牌照稅，每位身障者限免一輛。

稅務局表示，以往擁有駕照的身障者，必須以自己名下的車輛才能享受免徵牌照稅的優惠，但財政部考量，有些身障者可能因家庭經濟或其他原因，並未以自己名義購買車輛，而是使用配偶或家人的車輛。

為使稅制更合理，確保身障者權益，財政部特別放寬規定，讓有駕照但名下無車輛的身障者，可申請家人名下提供其使用的車輛免徵牌照稅，並與無駕照的身障者享有一致的稅務優惠。

稅務局提醒，該政策規定免稅車輛數量每位身障者限一輛，且免徵稅額上限為汽缸總排氣量2,400cc車輛，申請人須在車輛使用前完成免徵牌照稅的相關手續，才能正式享有稅務優惠。