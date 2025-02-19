列報投資損失 留意認列時點

財政部台北國稅局表示，營利事業列報因被投資事業破產而發生的投資損失，應留意認列時間點，必須以法院破產終結裁定日為準，以免遭國稅局剔除補稅。

台北國稅局指出，依「營利事業所得稅查核準則」規定，投資損失應以實現者為限，並應有被投資事業的減資彌補虧損、合併、破產或清算證明文件。

其中因被投資事業破產而發生投資損失，以法院破產終結裁定日為準；若因被投資事業合併而產生損失，以合併基準日為準；因被投資事業清算而發生損失，以清算人依法辦理清算完結，結算表冊等經股東或股東會承認之日為準。

國稅局表示，依《公司法》、《破產法》相關規定，公司資產顯有不足抵償其所負債務時，除依規定向法院聲請重整外，應即向法院聲請宣告破產，法院准予裁定宣告破產後，即由選任破產管理人執行後續破產程序，法院在接到破產管理人提出的最後分配完結報告後，會做出破產終結裁定。

國稅局提醒，營利事業因被投資事業破產，而發生的投資損失，應在法院裁定破產程序終結時，才能列報投資損失。

國稅局舉例，甲公司2022年營利事業所得稅結算申報，列報因投資乙公司破產而發生的投資損失5億元，雖甲公司已提出法院裁定公告文件，但國稅局發現，所提公告文件內容是乙公司破產管理人作成第一次分配表，經法院認可的裁定公告，並非破產管理人提出的最後分配完結報告並經法院破產終結裁定。

因此，依前述規定，還不算損失實現，不可認列為當年度投資損失，經國稅局剔除所列報的投資損失，補徵稅款1億元。