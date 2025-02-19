危老重建 房屋稅減半徵收

危老重建可享有房屋稅減免，減半徵收期間最長可達12年，不過地方財稅局提醒，民眾仍應留意重建完成後，所有權如果再轉移，可能會影響租稅優惠適用，提醒民眾留意相關規定。

台南市政府財稅局表示，有民眾向財稅局詢問，名下透天厝已經主管機關核准通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老條例）重建計畫，未來若建築物完成重建後，是否可享有房屋稅優惠。

財稅局表示，依據危老條例規定，若自然人、法人在2027年5月11日前申請危老重建計畫，並在建築物重建完成後取得使用執照，需由起造人（通常是建商）備妥申請書及相關文件，向地方稅所屬稽徵機關提出申請，才能享有地價稅及房屋稅減半徵收兩年的優惠措施。

圖／經濟日報提供

財稅局表示，依規定，若重建前合法建築物的所有權人為自然人，且持有重建後的建築物，在重建完成後兩年內未進行移轉，則該所有權人可再享有最長十年房屋稅減半徵收優惠。

換句話說，加上重建完成後原享有的兩年房屋稅減半優惠期間，重建後建築物房屋稅最長可減徵12年。

地價稅方面，財稅局表示，在重建期間，因土地無法使用，地價稅免徵，但重建期限應依建築期限完成，如果重建期程延宕，且可歸責於土地所有權人，將取消免徵地價稅優惠。

財稅局指出，建管機關核發建築執照時，應核定重建房屋的建築期限，如未依規定展期或已超過展期期限仍未完工等情形，建照將自展期期限屆滿日起失去效力，屆時建管機關將以書面通知稅捐機關，依規定課徵地價稅。

另外常見的錯誤則是所有權轉移，財稅局說明，在重建後兩年內，地價稅、房屋稅均享減半徵收，且兩年過後，只要十年內所有權人均未轉移，仍可繼續享有房屋稅減半的租稅優惠；但若轉移給第三人，將取消優惠。

舉例來說，王先生是重建前的房屋所有人，重建後兩年內適用房屋稅減半徵收，只要未移轉所有權，理應在重建後三至12年內繼續享有減半優惠。但陳先生在重建後第四年將房屋贈與給女兒，因所有權轉移，女兒將無法適用房屋稅減半優惠。