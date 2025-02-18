對中韓不銹鋼冷軋鋼品繼續課反傾銷稅？經部認定：停課將損害我產業

經濟部18日召開貿易救濟審議會，針對燁聯鋼鐵（9957）、唐榮鐵（2035）工廠申請對自中國大陸及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品繼續課徵反傾銷稅案，審議產業損害調查，認定因停止課徵反傾銷稅將會繼續對我國產業造成損害。

今日貿易救濟審議會是由經濟部政務次長江文若主持。財政部自2013年8月15日起對中國大陸及韓國300系不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，經過一次落日調查後繼續課稅迄今，本案為第二次落日調查。

經濟部表示，反傾銷落日調查案繼續課稅的要件必須是財政部、經濟部兩部會分別認定傾銷及損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生。因此，該案後續將由經濟部將上述審議會認定結果通知財政部，並由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否繼續課稅。

經濟部表示，燁聯鋼鐵、唐榮鐵工廠申請對自中國大陸及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品繼續課徵反傾銷稅案，涉案貨物為300系不銹鋼冷軋鋼品，範圍包括鋼捲及鋼板，主要包括SUS301、304、304L、316、316L及321等，及其他對應規格產品。

經濟部表示，調查發現，課徵反傾銷稅期間，涉案貨物進口量雖大幅減少，但中、韓並未放棄我國市場，且仍有與國產品低價競爭情形，使得國內產業營運狀況再度惡化，顯見我國產業體質仍相當脆弱且易因傾銷進口影響而受到損害。

調查發現，中、韓兩國不銹鋼產業供需失衡且閒置產能龐大，外銷價格極具調整能力，並仍有傾銷涉案貨物至他國市場情事，對其採行貿易救濟措施的國家越來越多，已嚴重限縮其外銷市場。此時，若我國停止課徵反傾銷稅，中、韓兩國極可能再度以低價將大量涉案貨物出口至鄰近、免關稅且其已建立行銷通路的我國市場，在目前國內需求低迷不振之際，我國不銹鋼產業之損害可能繼續或再發生。