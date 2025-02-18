台中18萬戶自住未設籍 地稅局提醒房屋稅恐被重課4.8%

財政部宣布自去年7月起，房屋稅新制、俗稱囤房稅2.0上路，新增「全國單一自住房屋」優惠稅率。中市地稅局提醒，自住房屋必須有本人、配偶或直系親屬設戶籍，尚未設籍，務必於今年3月24日前遷入戶籍。

房屋稅新制今年五月開徵，自助房屋須設戶籍，最後期限是今年3月24日前，還剩35天。

台中市地稅局統計，全市去年有18.5萬戶「自住」房屋未設置戶籍，不符新制1.2%課稅標準，屆時恐被課3.2%至4.8%重稅。

舉例以南屯區16年、50坪大樓自住宅為例，若屆時未入戶籍，恐多繳1萬元多元，地稅局已針對這18.5萬戶寄再寄通知提醒。

台中市政府地方稅務局統計，台中市有39萬戶民眾可享減稅優惠，平均每戶約省750元，全市減稅達2.9億元。

中市地稅局長沈政安說，自住房屋有5要件，除「本人、配偶及未成年子女」全國3戶以內丶且無出租、無供營業使用、居住實際居住、並有本人及配偶或直系親屬設有戶籍，可適用1.2%稅率。

如果符合自住條件且本人、配偶及未成年子女全國只有一戶房屋，且房屋現值在一定金額以下，稅率還可加碼降到1.0%。

地稅局表示，房屋稅已改為按年課徵，房屋實際使用情形如有變動，須在每期房屋稅開徵40日以前，今年遇假日順延至3月24日向房屋所在地稽徵機關申報，倘經核定後使用情形如果沒有變更，以後可以免再申報。