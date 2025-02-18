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輔導業者守法自評 海關：廠商113年主動補稅8222萬元

中央社／ 台北18日電

為降低廠商違章風險，海關導入輔導廠商守法自評制度，協助業者自我檢核申報資料是否出現錯誤。財政部關務署今天表示，廠商主動提供事證補稅金額，113年達新台幣8222萬餘元，占同期間事後稽核總補稅金額的逾3成。

實務上，廠商可能因缺乏完善內控機制、或對相關法令不熟悉，發生逃漏稅費並屢遭海關事後稽核的情況。為降低廠商違章風險，海關在109年9月參採世界關務組織（WCO）事後稽核指引，導入輔導廠商守法自評制度。

海關立案實施事後稽核調查前，將請廠商先自我檢視，廠商若發現進口申報錯誤、並主動申請更正，補繳所漏稅款，符合規定者可免罰。

財政部關務署今天公布統計，113年事後稽核結案總補稅金額新台幣2億4980萬餘元、案件數379件，其中屬輔導廠商主動提供事證補稅金額為8222萬餘元、共146案，占比均逾3成。

官員表示，據統計，廠商主動陳報案件的錯誤態樣，主要為價格及稅則號別申報錯誤，或漏報運費及權利金等情形，呼籲廠商多加留意。

官員進一步指出，海關事後稽核將依據廠商配合調查、主動提供事證及法令遵循程度，對其實施分級管理及不同程度的追蹤控管措施；對於遵守法令者，給予加速貨物通關，對於仍具違章漏稅風險者，則將加強審查。

官員表示，海關自109年9月起推動事後稽核廠商守法自評主動陳報制度，施行以來受廠商支持與認同，不僅可降低廠商因違章而受罰的風險，海關也可獲得其主動提供的實際交易價格，有利掌握市場行情，對於維持市場公平交易相當有助益，達成徵納雙贏。

新台幣 海關 財政部

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