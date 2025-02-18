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中央300億租金補貼 不到3月嘉市受理逾8600件
中央300億擴大租金補貼自今年1月1日起至12月31日受理申請，年滿18歲符合資格者即可申請，每戶最高可獲補助每月3600元租金；嘉義市政府表示，至今申請案件已超過8600件，且持續增加中，顯見租屋市場青老婚弱等補助需求上升，將持續與中央合作推動租屋補助。
嘉義市政府配合內政部國土管理署開辦「300億元中央擴大租金補貼專案」，提供在嘉義市有租屋事實且符合規定者每戶每月最高3600元租金補貼，並為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，針對符合補貼金額加碼身分者加碼補貼金額，目前嘉義市114年度申請案件已達8606件以上，已審查通過7243件。
市府工務處表示，嘉義市租金補貼申請戶數逐年增加，2019年申請戶數僅1115戶、2021年申請戶數1915戶、2023年至2024年增加至1萬1722件以上，顯見租屋市場青老婚弱等補助需求上升，為落實照顧經濟與社會弱勢家庭以及在嘉義市就業就學之年輕族群，市府將持續與中央合作推動租屋補助，以滿足市民安定居住之願景。
另外，為創造房東、租客互利雙贏，中央持續推動各縣市政府公益出租人政策，只要房東出租予領有租金補貼的租客，而該住宅是屬於供居住使用，且具備門牌之合法建築物；房東與房屋所有權人為同一人，並且於租賃契約載明身分證統一編號之前提下，房東即可自動成為公益出租人，可享有房屋稅、地價稅及所得稅3大減免優惠，鼓勵更多房東加入節稅做公益的行列。
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