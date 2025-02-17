外資股利優稅 可預先申請

財政部台北國稅局表示，外國機構投資人投資我國境內股票或債券取得股利及利息所得，可在取得前申請預先核准適用所得稅協定，在被投資公司給付股利或利息時，即可依較優惠稅率辦理扣繳，免除事後退稅的不便，且可避免資金積壓，建議外資可在2月底前申請。

台北國稅局表示，來自租稅協定國的外國機構投資人，可預先申請適用所得稅協定中的上限稅率，即可享有優惠；國稅局表示，財政部2019年曾發布解釋令，針對屬基金及信託型態的外國機構投資人，可提出敘明該基金或信託為案關所得受益所有人的自我聲明，不必檢具受益人名冊等文件，相關申請流程已經簡化。

至於申請時程，國稅局指出，國內公司可按季或按半年發放股利，為利外國機構投資人在股利發放前及時取得預先核准適用協定優惠，建議外國機構投資人可在2月底前遞送申請文件。