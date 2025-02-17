非營利機關銷售貨物 要稅

財政部中區國稅局表示，非以營利為目的之機關團體，雖以公益為創設目的，但如有銷售貨物或勞務，依規定仍應報繳營業稅。

中區國稅局表示，機關團體若僅辦理扣繳單位稅籍登記，在銷售貨物或勞務時，應就每筆交易每次銷售額，依開立銷售憑證時限表規定，在交貨或收款時，填寫繳款書繳納營業稅；若已辦理營業稅稅籍登記，經稽徵機關核定使用統一發票者，應依規定時限開立發票並自動報繳營業稅；如經核定為查定課徵營業稅者，則由稽徵機關發單通知繳納營業稅。

國稅局提醒，機關團體若承辦政府委託代辦業務或承攬標案、採購案，提供貨物或勞務並取得代價，如未符合免徵營業稅規定，仍須履行納稅義務。

國稅局近期查獲某公益團體在2019年至2021年間承攬政府機關勞務採購案，承攬總金額1,593萬餘元，未報繳營業稅。經查核確認，該團體所提供勞務不符免稅規定，因此補稅並處罰鍰。