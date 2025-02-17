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貨物稅選案查核 盯五重點

經濟日報／ 記者胡順惠翁至威／台北報導
稅務示意圖。聯合報系資料照片
稅務示意圖。聯合報系資料照片

為遏止納稅人逃漏貨物稅國稅局每年都會展開例行性稽查，財政部高雄國稅局表示，今年稽查鎖定五大重點，包含擅自出廠未登記、短漏報價量、低報售價、私自裝配出售、免稅貨物擅作他用。

各國稅局例行性稽查時程可能不同。以高雄國稅局為例，今年度貨物稅選案查核作業是自4月1日起執行，國稅局呼籲貨物稅納稅人先行檢視帳簿憑證，並確認相關申報作業是否依規辦理，以免遭補稅處罰。

高雄國稅局彙整五大常見違章或疏失態樣，提醒納稅人注意並依規定報繳貨物稅。首先，將緊盯未辦理貨物稅廠商登記或產品登記，就擅自產製應稅貨物出廠的業者；第二，業者如短報、漏報出廠數量或銷售價格、完稅價格，國稅局也列為查核重點。

第三，業者以「運費」、「加工費」、「服務費」等各種名目開立統一發票，低報應稅貨物銷售價格；第四，業者進口半成品或零組件，私自裝配出售；第五，免稅貨物或車輛在經過補稅前，就擅自銷售或移作他用。這些情況都是國稅局查核重點。

國稅局舉例，轄內甲廠商為已辦理廠商及產品登記的貨物稅廠商，國稅局2024年查獲該廠商銷售應稅飲料品時，未按實際交易價格申報貨物稅，致短漏報稅額，除補徵貨物稅本稅外，並依《貨物稅條例》規定懲處。

高雄國稅局提醒，轄區內自4月起展開專案查核，為落實愛心辦稅，3月將是輔導期，呼籲貨物稅納稅人自行檢視有無違章漏稅情況或其他違規，在未經檢舉、調查前，可依《稅捐稽徵法》規定，在輔導期限前自動補報補繳所漏稅款及加計利息，可免予處罰。

國稅局 貨物稅

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