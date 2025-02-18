扶養親屬節稅「停、看、聽」 國稅局認定標準看這裡

每年5月申報綜所稅，許多民眾都會列報扶養親屬免稅額，來達到節稅效果，不過財政部提醒，列報扶養有一定規則，納稅人在申報時務必要「停、看、聽」，以免誤解法令，沒能節稅反而還要補稅。

財政部官員指出，5月申報綜所稅，決定列報扶養親屬時，記得要先「停一停」，檢視是否符合規定，並非所有親屬都能列報扶養。

依《所得稅法》規定，納稅人或配偶「未成年」同胞兄弟姊妹及子女，可列報為扶養親屬，但若已「成年」，必須是在校就學、身心障礙或無謀生能力等情況才能列報。

「無謀生能力」如何認定，是最常見爭議，曾有納稅人將已成年弟弟列為扶養親屬，理由是弟弟已不算年輕，找工作不易，失業多年，無法自力更生，但結果仍被國稅局剔除補稅。

國稅局則強調，要認定為無謀生能力，主要有三種情形，首先，因身障、精神障礙、智能障礙，或重大疾病就醫療養或須長期治療等，取得醫院證明；第二，符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者；第三是受監護宣告，尚未撤銷者。失業並不屬於其中一種。

國稅局也提醒民眾，若是因為就醫導致無謀生能力，記得要備妥相關診斷證明，以免產生爭議，過去曾有納稅人，長期照顧罹患全身性自體免疫疾病的姊姊，將其列報為扶養親屬，卻因診斷證明逾期，遭剔除要求補稅，後來在納保官協助下，才順利追認免稅額。

其次，要「看一看」扶養親屬當年度是否有所得？若有所得也必須一併計入申報綜所稅，尤其許多退休長輩「退而不休」，雖沒有薪資所得，但財產交易、其他所得卻不少，若扶養這樣的富豪長輩，結果未必划算。

最後，當確認資格符合、也檢視過親屬所得後，就要判斷由誰列報扶養最划算，家人間可「聽一聽」彼此想法，協調出最佳方案，若協調不成，只能照步來。例如離婚夫妻扶養子女，財政部就曾發布解釋令，先看雙方協議，再看監護登記，接著看課稅年度與子女實際同住天數，若仍無結論，再依雙方所提事實來核實判斷。