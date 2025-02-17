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5月開徵新稅制非自住多繳1.67倍 這4類屋主要審慎評估

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
房屋稅新制今年五月開徵，台中市地政局提醒3月24日前需完成遷戶籍，才能以自住房屋課稅。記者陳秋雲/攝影
房屋稅新制今年五月開徵，台中市地政局提醒3月24日前需完成遷戶籍，才能以自住房屋課稅。記者陳秋雲/攝影

房屋稅新制今年5月首次開徵，台中市政府地方稅務局近日第2次發函提醒自住房屋但尚未設立戶籍的屋主，3月24日前完成設籍，若未設戶籍將被核定為非自住用的房屋，會按3.2%到4.8%非自住稅率課稅，至少增加1.67倍。

不過，沈政安提醒，戶籍遷出雖然可以節稅，但這四類屋主遷戶籍前須審慎評估：可能影響身心障礙者用車的使用牌照稅免稅、地價稅自用住宅用地優惠稅率、土地增值稅自用住宅用地重購退稅或請領各類政府補助的資格。

沈政安表示，新制規定自住房屋除房屋所有人「本人、配偶及未成年子女」限全國3戶，無出租或供營業使用且實際居住，且需「本人、配偶或直系親屬」設有戶籍的新條件，若未設戶籍將被核定為非自住用的房屋，會按3.2%到4.8%稅率課稅。

過去規定住家用房屋只要現值在10萬元以下，都可免徵房屋稅，但新制上路後，免稅優惠限縮為自然人持有且全國合計以3戶為限，超過3戶的部分將恢復課徵房屋稅，還有一個多月時間讓民眾及早規劃選擇。

地稅局指出，自住稅率申請或免稅3戶擇定，今年3月24日前申報，但如果2024年已經適用自住稅率的屋主，只需期限辦妥戶籍遷入，不必再申請；住家用免稅超過3戶的屋主如果未於限期內申請，地方稅稽徵機關將會主動以對民眾最有利方式擇定房屋稅額最高的3戶免稅。

戶籍 房屋

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