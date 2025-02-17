房屋過戶前解約 可退還契稅

買房須報繳契稅，桃園稅務局表示，若買賣雙方因各種因素無法履行契約，並合意解約、且尚未辦理所有權移轉登記時，可申請撤銷契稅申報並退還已繳契稅。

稅務局表示，契稅申報義務是基於房屋買賣契約的成立，若買賣雙方因各種因素無法履約並決定解除，應共同提出書面申請，以確保契稅申報得以順利撤銷。

但若其中一方仍主張契約有效，則屬於民事法律爭議範疇，需由司法機關審理，稅務機關無法介入判定，因此在未經法院判決或雙方達成共識前，買方無法單方面要求撤銷契稅申報。

稅務局提醒購屋民眾，若契約確定解除，應儘速與賣方協商並辦理撤銷契稅申報，避免衍生額外費用。若契稅申報後未能及時撤銷，且未在期限內繳納，每逾三日將按滯納數額加徵1%滯納金，最高可累計至10%；若逾期30日仍未繳納，案件將移送行政執行機關強制執行。