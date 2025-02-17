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報稅注意…稅額試算三變動 3月17日前把握最後機會

經濟日報／ 記者胡順惠翁至威／台北報導
5月報稅季即將到來。 記者侯永全／攝影
5月報稅季即將到來。 記者侯永全／攝影

5月報稅季即將到來，財政部表示，綜所稅稅額試算相關的三項申請已經開跑，包含申請不適用、申請恢復適用、申請變更通知書郵寄地址，期限至3月17日，財政部提醒納稅人把握申請期間。

財政部提醒，明年起不再提供民眾申請恢復稅額試算，如果曾申請不適用，想恢復適用，今年是最後機會，若未在今年3月17日前申請恢復稅額試算，往後年度都不能再適用稅額試算。

財政部表示，今年5月即將申報去年綜所稅，「稅額試算服務」是其中一種報稅方式，國稅局會針對前一年度及當年度課稅資料篩選適用案件，主動試算稅額並提供「稅額試算通知書」給納稅人，納稅人只要同意試算內容，則繳稅或回復確認就完成報稅，若不同意，也可自行採網路或手機報稅。

財政部提醒，為了能在報稅前順利寄出稅額試算通知書，有三項申請作業，納稅人務必把握申請時間。

首先是申請不適用稅額試算服務。財政部指出，民眾若想自行網路或手機報稅，只要向國稅局申請一次，當年度及往後年度，就不會再收到稅額試算通知書。

第二是希望恢復適用稅額試算，向國稅局撤銷原申請不適用。財政部表示，這項申請服務，主要是納稅人過去若曾向國稅局申請不適用、如今想要撤銷，可在期限內申請；若原本是採線上申請，可線上申請撤銷。

財政部也預告，明年申報今年度綜所稅時，將取消這項服務，也就是說，如果今年3月17日前未申請撤銷，往後年度將不再適用稅額試算服務。

第三是變更稅額試算通知書郵寄地址，納稅人如果搬家，或是原地址已不便收信，也記得在期限前申請更改收件地址。

財政部表示，如有稅額試算相關申請需求，應記得在今年3月17日前向國稅局申請，維護自身權益。

國稅局表示，納稅人符合「綜所稅稅額試算服務作業要點」規定的適用對象及條件，國稅局會主動試算綜所稅應納或應退稅額，在今年4月25日前，以掛號寄發稅額試算通知書。

國稅局 報稅 財政部

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