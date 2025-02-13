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鄰房打通使用 可享優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾向稅務局詢問，日前購買相鄰房屋打通使用，兩棟房屋分別登記在自己與妻子名下，且戶籍僅設於其中一處，兩棟房屋是否能適用自用住宅用地稅率課徵地價稅？台中地方稅務局表示，若相鄰房屋為夫妻共同持有，且確實打通使用，即使新購房屋未再遷入戶籍，經申請並通過實地勘查後，仍可合併適用自用住宅用地稅率課徵地價稅。

稅務局進一步說明，依《土地稅法》規定，土地適用自用住宅用地稅率，必須滿足所有權人或其配偶、直系親屬設籍於該土地上的房屋，否則原則上應按一般用地稅率課稅。

財政部解釋，若相鄰兩房的所有權人為同一人，或分別登記為夫妻所有，且確實打通合併使用，則可視為同一自用住宅，因此新購房屋無須遷入戶籍，只要向稽徵機關申請，並經派員實地查證後，即可適用優惠稅率。

稅務局提醒，符合條件民眾應及早申請，避免影響自身權益。

地價稅 自用住宅 財政部

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