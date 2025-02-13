聽新聞
0:00 / 0:00

捐公設地 列舉扣除基準不變

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

民眾若捐贈公共設施保留地，可在申報個人綜合所得稅時列舉扣除節稅。財政部近日公告去年度捐贈公設保留地計算基準，若民眾未提出實際取得成本憑證，仍以捐贈時公告土地現值的16%計算，計算基準與往年維持不變。

民間土地若依《都市計畫法》被指定為公設保留地，或經政府闢為公眾通行道路，這類土地實際上用途受到限制，價值也可能貶損，若地主不想繼續閒置，也可選擇將這塊地捐贈給政府，在申報綜所稅時若採用列舉扣除額，將可達到節稅效果。

財政部表示，若地主有保留原始購地契約、實際成本單據等，可主張原始購置價格，申報價值將可作為捐贈額度，列報為綜所稅列舉扣除額。

不過若無法主張原始取得成本，也可依財政部每年部頒標準來認定土地價值、換算扣除額度。

所得稅 綜所稅 財政部

延伸閱讀

財政部：公股銀中小微企業振興融資 額度再增6,000億元

川普、普亭通話 烏國如坐針氈？澤倫斯基喊「交換失土」遭俄國冷拒

【重磅快評】財政部不敢吭聲 坑了藍軍也坑了蔡英文

美官員：馬斯克25歲員工 誤獲財政部支付系統修改權限

相關新聞

補習班兼自住 留意租金列報

財政部高雄國稅局提醒，個人承租房屋經營補習班，若該房屋同時自住，於列報補習班租金支出時，應依實際業務使用面積占整體房屋面...

鄰房打通使用 可享優稅

民眾向稅務局詢問，日前購買相鄰房屋打通使用，兩棟房屋分別登記在自己與妻子名下，且戶籍僅設於其中一處，兩棟房屋是否能適用自...

捐公設地 列舉扣除基準不變

民眾若捐贈公共設施保留地，可在申報個人綜合所得稅時列舉扣除節稅。財政部近日公告去年度捐贈公設保留地計算基準，若民眾未提出...

囤房稅2.0今年5月開徵 這三縣市稅率與財政部基準不同

囤房稅2.0將於今年5月開徵，全國22縣市已陸續完成房屋稅自治條例修法，其中三縣市囤房稅有別於財政部所訂基準，台南市、連...

全台22縣市單一自住「豪宅線」全數出爐 這一地284.2萬元最高

囤房稅2.0上路後，配套全國單一自住稅率降至1％，但排除豪宅。全台22縣市已陸續公布單一自住「豪宅線」，其中台北、新北、...

囤房稅2.0開徵首年 22縣市公告適用1%優惠稅率基準

囤房稅2.0將於5月開徵，全台22個地方政府陸續公告能否適用1%優惠稅率的基準；其中，台北市轄內的全國單一自住房屋現值若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。