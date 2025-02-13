補習班兼自住 留意租金列報

財政部高雄國稅局提醒，個人承租房屋經營補習班，若該房屋同時自住，於列報補習班租金支出時，應依實際業務使用面積占整體房屋面積比率計算，非供補習班使用的租金不可列報，以免遭國稅局剔除並補稅。

高雄國稅局說明，依據「執行業務所得查核辦法」規定，執行業務者承租房屋時，若部分空間未作為業務使用，該部分租金不得列報為業務支出，而應依使用面積比例計算。

此外，私人經營的補習班、幼兒園、養護院或療養院等，若不符合免稅規定，其所得查核也應用「執行業務所得查核辦法」相關規定辦理，以確保租金支出申報符合規定。

國稅局指出，近期查核某補習班2022年所得申報案件時，發現該補習班學員人數並無顯著增加，但租金支出卻較前一年度大幅提高，負責人說明，補習班因遷址導致租金上升，且已依規定辦理扣繳憑單申報，房東亦無短報租賃所得。

然而該補習班新址位於學區及商圈附近，為新建不久的四層樓透天厝，經國稅局人員實地查訪後發現，一、二樓確實作為補習班使用，但三、四樓則為負責人自住。

但該補習班在報稅時，卻將整棟房屋全年租金72萬元全數列報為補習班租金支出，未按實際使用狀況區分，查核後，依據面積比例計算，核實認定非供補習班場所使用的租金支出為36萬元，並予以剔除，進而調整所得稅額。

國稅局提醒，個人承租房屋經營補習班，應依據實際業務使用面積合理列報租金支出，並確保申報內容符合相關稅務規範，以避免因申報不實遭剔除補稅，影響自身權益。