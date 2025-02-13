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囤房稅2.0今年5月開徵 這三縣市稅率與財政部基準不同

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
台南房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
台南房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

囤房稅2.0將於今年5月開徵，全國22縣市已陸續完成房屋稅自治條例修法，其中三縣市囤房稅有別於財政部所訂基準，台南市、連江縣部分適用稅率較寬鬆，新竹縣部分稅率則較為嚴格。

為推動囤房稅2.0，財政部提出房屋稅差別稅率級距稅率基準，供各地方政府參考，雖未具強制性，但多數地方政府仍按照財政部所提基準來修法，僅台南市、連江縣、新竹縣，經議會審議後版本與財政部不同。

其中台南市主要是建商寬限期稅率較寬鬆，市府原提版本與財政部基準一致，但送進議會後，調降建商稅率，待售房屋一至二年稅率從市府版2.4％降至2.2%，待售期二至三年從市府版3.6％降至2.8％。

連江縣囤房稅率則規定，持有非自住住家四戶內，稅率一律2％，五戶以上稅率2.5％，較財政部基準寬鬆；新竹縣的出租或繼承共有稅率為1.6％，比財政部基準高0.1個百分點。

另外值得注意的是，基隆市的非自住住家稅率版本，雖與財政部基準一致，但在非住家非營業稅率方面，一般稅率為2％，但若空置未使用，例如未使用的店面、辦公室，稅率提高至2.5％，具空屋稅精神，而這項針對非住非營的特別稅率，是自2025年7月1日起才適用，明年5月收到的稅單才會反映。

囤房稅 建商 財政部

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