全台22縣市單一自住「豪宅線」全數出爐 這一地284.2萬元最高

囤房稅2.0上路後，配套全國單一自住稅率降至1％，但排除豪宅。全台22縣市已陸續公布單一自住「豪宅線」，其中台北、新北、高雄、宜蘭、澎湖五縣市豪宅基準訂在房屋現值200萬元以上，又以台北市284.2萬元最高。

依規定，納稅人本人、配偶及未成年子女在全國僅持有一戶房屋供自住，稅率可自1.2%降至1%，但若持有房屋現值超過各縣市自訂的「豪宅線」，即使全國單一自住，仍必須適用1.2%稅率。

根據財政部推估，全台約有312萬戶，可望適用單一自住1％稅率，排除2.6萬戶豪宅，等於有九成九的單一自住房屋，都可適用最低稅率。

台北市公告，114年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為284萬2,000元；新北市「豪宅線」訂在235萬500元；桃園市為177萬7,400元；台中市為148萬1,400元；台南市為152萬6,900元；高雄市為217萬9,800元；新竹縣為182萬9,100元；新竹市為187萬8,300元。

基隆市為120萬200元；苗栗縣為172萬2,000元；彰化縣為148萬7,900元；南投縣為178萬5,700元；雲林縣為189萬2,900元；嘉義縣為135萬4,000元；嘉義市為182萬3,100元；屏東縣為134萬5,000元。

宜蘭縣為249萬6,800元；花蓮縣為145萬6,400元；台東縣為141萬3,500元；澎湖縣為205萬1,000元；金門縣為77萬6,900元；連江縣為103萬8,800元。

財政部針對單一自住豪宅定義，去年曾公告相關基準，供各縣市參考，財政部建議將自住應稅房屋現值由高至低排序，六都、新竹縣市取前1%為豪宅，其餘縣市則取前0.3%房屋為豪宅，低於該房屋現值的最大值作為豪宅線。

財政部表示，囤房稅2.0自2024年7月1日上路，今年5月開徵，修法採「多屋重稅、自住減稅」，對於非自住住家改採「全國歸戶」，適用稅率自原本1.5％到3.6％調高至2％到4.8％，所有地方政府須按全國持有戶數訂定差別稅率，並採全數累進課徵。

另外，若全國僅持有一戶房屋供自住使用，稅率可調降至1％，但房屋現值超過一定金額的豪宅不適用，而只能以自住稅率1.2％課徵。各地方政府已陸續公告「一定金額」，也就是單一自住豪宅線。