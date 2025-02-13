囤房稅2.0開徵首年 22縣市公告適用1%優惠稅率基準

囤房稅2.0將於5月開徵，全台22個地方政府陸續公告能否適用1%優惠稅率的基準；其中，台北市轄內的全國單一自住房屋現值若為新台幣284萬2000元（含）以下，可享房屋稅率1%，其餘直轄市及新竹縣市則落在148萬至236萬元以下的區間。財政部粗估，全台有約312.5萬戶適用。

房屋稅條例針對住家用房屋區分為自住、非自住，「自住」全國限3戶，稅率比「非自住」低。

囤房稅2.0上路後，房屋所有人、其配偶及未成年子女於全國僅持有1間房屋，而房屋現值在一定金額（含該金額）以下，若符合供房屋所有人本人、配偶或直系親屬實際居住並完成戶籍登記，且無出租或供營業使用，則可適用「全國單一自住」優惠稅率1%。

若房屋所有人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住，均適用稅率1.2%。非自住房屋（包含符合一定條件的出租、繼承）法定稅率為1.5%至4.8%，持有戶數愈多、適用稅率愈高。

隨最新一期房屋稅5月開徵，將首度適用囤房稅2.0新制，全台22個縣市的114年期全國單一自住房屋現值一定金額基準，也於近日陸續出爐。

檢視六都基準，台北市轄內的全國單一自住房屋現值，若為284萬2000元以下，則可適用房屋稅優惠稅率1%；新北市為235萬500元；高雄市為217萬9800元；桃園市為177萬7400元；台南市為152萬6900元；台中市為148萬1400元。

非直轄市方面，基隆市為120萬200元；嘉義市為182萬3100元；新竹市為187萬8300元；新竹縣為182萬9100元；苗栗縣為172萬2000元；彰化縣為148萬7900元；南投縣為178萬5700元；雲林縣為189萬2900元；嘉義縣為135萬4000元；屏東縣為134萬5000元。

同時，宜蘭縣為249萬6800元；花蓮縣為145萬6400元；台東縣為141萬3500元；澎湖縣為205萬1000元；連江縣為103萬8800元；金門縣為77萬6900元。

全國單一自住房屋現值一定金額計算方式，是以各地方政府轄內，當期房屋稅課稅所屬期間首日，符合自住要件且全國僅有1戶者，將其自住應稅房屋現值由高至低排序，直轄市、新竹縣市取第1%戶，其他縣市取第0.3%戶房屋，低於該房屋現值的最大值為一定金額基準。

舉例A直轄市的全國單一自住房屋戶數有2萬50戶，第1%戶為200.5，取整數為基準戶數、即第200戶，若第200戶應稅房屋現值為140萬元，低於該房屋現值140萬元的最大值為第201戶的138萬元，則A市全國單一自住房屋現值一定金額為138萬元，在138萬元（含）以下的A市全國單一自住房屋均可適用稅率1%，其他單一自住房屋現值超過138萬元者，適用一般自住稅率1.2%。

財政部先前粗估，將有約312.5萬戶適用1%房屋稅率，不適用戶數共2.6萬戶；換言之，全台單一自住房屋中，超過99%符合適用資格，合計減稅利益約23.6億元。

財政部提醒，113年期房屋稅已適用自住稅率、但未設籍者，須在今年3月24日前完成戶籍登記，114年期才能續享自住稅率；113年期為非自住者，若114年想改為自住，除要在3月24日前設籍，還須向房屋所在地稅捐稽徵機關申報。

此外，民眾在全國擁有的低現值免稅住家用房屋若超過3戶，也應於今年3月24日前向稽徵機關擇定哪3戶要免稅；若未在期限內擇定，稽徵機關會按稅額由高至低，選「稅額前3高」的房屋，擇優免徵房屋稅。

各縣市對於「低現值」免徵房屋稅的標準不同，比如台中市為10.4萬元以下免稅，台北市為10.9萬元，新北市為11.1萬元。