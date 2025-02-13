券商公會喊話政府 證交稅降稅制度化

證券商公會理事長陳俊宏昨（12）日向政府喊話，合理的證交稅率才能壯大證券市場及提升國際競爭力，目前包含當沖降稅、權證避險降稅都設有落日條款，建請證交所及櫃買中心通盤研究，並向金管會、財政部建議，希望走向制度化。

券商公會昨日舉行新春記者會，陳俊宏宣示，今年將力助業者積極參與亞洲資產管理中心政策，持續推動壯大資本市場、擴大經營業務範圍、強化高資產客戶業務服務、推動創新金融商品多元服務、精進國際證券業務前中後台相關服務等五大方向，有八大重點推動業務。

首先，部分證交稅優惠設有實施期限，每逢屆期必須檢討是否再延長，增加市場不確定性，除當沖降稅外，停徵債券ETF證交稅於2026年底、權證避險降稅於2028年11月屆期。

陳俊宏認為，基於市場長遠穩定發展，證券商公會建請證交所及櫃買中心應通盤研究，作為金管會與財政部進行政策建議參考。

其次，券商公會將持續活絡並推動多元證券理財商品掛牌。其中為提升證券商造市品質，已向證交所及櫃買中心提出權證掛牌後如當日無流通在外、距到期日尚有一個月以上、且履約價與標的證券價格已達20%以上深度價內或價外權證，可申請提前下市並依距到期日期間比例退回發行費用等建議。

第三，積極推動分戶帳業務，並鬆綁負債淨值倍數相關規定；四，完善海外有價證券投資服務功能；五，鬆綁高資產客戶業務規定；六，持續提升證券商安全數位服務；七，持續辦理防範金融詐騙宣導活動；八，精進教育訓練品質。

展望今年台股行情，綜合陳俊宏、統一證券董事長林寬成、凱基證券副董事長糜以雍等證券商大老看法，川普2.0變數多，大盤區間震盪將成常態，有機會再創高點，上檔空間將以權王台積電馬首是瞻，但對業者來說，成交量才是重點，對後市審慎樂觀看待。