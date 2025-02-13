228出勤 工資加倍給付

228連假將至，勞動部提醒，228和平紀念日為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如勞工在228當天出勤，工資應加倍發給。若適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

假設勞雇雙方約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假，月薪3.6萬元（每小時工資150元）。

按前述假設，勞工若於2月28日（周五）出勤，為國定假日，加倍發給工資，每小時工資150元，每日工時八小時，應加發1,200元。

若勞工於3月1日（周六）出勤，為休息日，應依勞基法休息日出勤加給規定計給加班費，按前述假設依規定試算為1,900元。

而3月2日（周日）性質為例假，勞基法規定，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。若因天災、事變或突發事件使勞工於例假出勤工作，工資應加倍發給，並應於事後補假休息，亦即加班費及補休都要給。按前述假設，當日應給加班費1,200元。