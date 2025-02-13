檢舉房東逃漏稅別白跑一趟 國稅局教你如何做

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部北區國稅局表示，近期接獲多起檢舉案件，多為民眾指稱房東出租房屋卻未如實申報租賃所得，企圖逃漏稅款。示意圖。圖／聯合報系資料照片
財政部北區國稅局表示，近期接獲多起檢舉案件，多為民眾指稱房東出租房屋卻未如實申報租賃所得，企圖逃漏稅款。示意圖。圖／聯合報系資料照片

財政部北區國稅局表示，近期接獲多起檢舉案件，多為民眾指稱房東出租房屋卻未如實申報租賃所得，企圖逃漏稅款，但提醒民眾在檢舉時，務必準備完整證據，否則國稅局難以受理。

北區國稅局強調，民眾若要檢舉房東逃漏稅，須提供具體且可查證的證據，否則無法受理。依相關規定，檢舉時需提供房東姓名、房屋地址、租賃期間、每月租金金額等詳細資訊，並附上能證明租賃事實的文件，例如租約、租金支付證明（如匯款紀錄、現金收據、房東開立的收據）等，若無具體證據，國稅局將無法展開查核。

國稅局表示，為維護租稅公平，稽徵機關每年都會查核租賃所得，透過承租人（企業）申報的扣繳憑單、租金支付紀錄等資料交叉比對，必要時還會調查資金流向，確認房東是否如實申報租金收入。一旦發現短漏報情事，將依法補稅並處罰。

國稅局 房東 租金

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