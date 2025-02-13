企業召開股東會 兩個注意

股東常會旺季將至，安永聯合會計師事務所昨（12）日提醒企業留意兩大法令變動，包括《證券交易法》調薪新制、《產業創新條例》修正案對國外投資審查與申報新規。

安永稅務服務部營運長林志翔指出，證交法去年修法後，規定上市櫃公司應在章程中明定，提撥年度盈餘一定比率，用於為基層員工調整薪資或發放酬勞，調整薪資或分派酬勞金額可自當年度營利事業所得額減除。

林志翔提醒，上市櫃公司應參酌相關規定，經董事會決議基層員工的範圍、定期評估是否需進行調整，並納入內部控制制度中。

針對執行方式，林志翔分享，企業可就「調整薪資」或「分派員工酬勞」擇一採用，或兩者並行。若採調整薪資，應審慎評估公司是否能持續維持獲利，並留意連動產生的各項人事成本；若採用分派酬勞，企業仍應在章程中明定分派給基層員工一定比率，該比率得獨立於或包含於依公司法第235條之1第1項所定員工酬勞範圍內。

林志翔表示，這項規範適用時間原則上最慢要在2025年股東會完成修章，並自分配2025年盈餘起適用，若已提前在2024年完成章程修改，可提前適用。

安永稅務服務部協理周毓婷則指出，產創條例修正草案目前雖仍待立法院三讀，但此次修法對企業國外投資影響重大，例如對外投資申請，此次新增訂罰則，從鼓勵性質變為強制性質，若屬應事前申請核准案件，未經核准投資，可處5萬至100萬元罰鍰，並可限期改正、停止或撤回投資；若屆期未改正、停止或撤回，可按次處50萬至1,000萬元罰鍰，提醒企業應密切留意修法時程，以便及時因應。