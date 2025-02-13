資產重估節稅 3月3日前申請

公司向國稅局申請辦理資產重估可達節稅效果，財政部提醒，營利事業可在今年2月1日至3月3日間向所在地國稅局提出申請，今年5月申報營所稅時即可適用。

《所得稅法》規定，營利事業的固定資產、遞耗資產及無形資產遇到物價上漲達25%時，可實施資產重估價，財政部每年年初會根據行政院主計總處提供的物價指數，來編列「資產重估用物價倍數表」。

財政部日前公布最新資產重估用物價倍數表，去年物價指數較68年度以前年度（包括68年度）、76年度至83年度、88年度至91年度，分別上漲達25%，在這些年度期間取得、或曾在這些年度辦理重估的資產，都可向國稅局申請資產重估。

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舉例來說，某公司在89年度購入製程所需機具，符合申請資產重估條件，據財政部公告倍數表，物價倍數為1.2599倍，至去年度帳面價值為100萬元，乘以物價倍數後，重估價值為125.99萬元，每年可列的折舊費用就會提高，具減稅效果。

除了前述物價漲幅達標的年度外，其餘年度因物價指數上漲程度未達25％，原則上無法辦理資產重估，不過，若符合重估價辦法第10條規定，可併予辦理資產重估情形的話，仍可申請。

近年物價上漲有感，財政部提醒企業，應留意相關申請時程，以免錯過。

財政部表示，依重估價辦法規定，企業應在113會計年度終了後第二個月起的一個月內提出申請，以曆年制為例，申請期間為今年2月1日至28日，但因28日至3月2日適逢假日，申請期限調整至3月3日。

財政部表示，營利事業可在申請期間內，檢具資產重估價申請書，敘明設立日期、會計年度起訖日期及曾否辦理資產重估價，向所在地國稅局申請。

時程方面，國稅局應在收到申請書日起一個月內，核定可否辦理；營利事業應在接到核准辦理重估通知書之日起60日內，填具資產重估價申報書、重估資產總表及其明細表等，向國稅局辦理重估價申報。