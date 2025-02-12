海外網購詐騙包裹退稅 財部：網路申請3月底上線

財政部關務署今天表示，民眾海外網購若遭詐騙，可在進口貨物放行的隔天起6個月內，檢具紙本資料寄送至海關申請退稅費，未來將進一步推動線上申請服務，網路申請平台將於3月底上線。

財政部關務署副署長趙台安在例行記者會上指出，近期出現假冒海關的詐騙案例，詐騙者通常假冒國外親友或網友，透過社交媒體或線上交友軟體聯繫並取得信任後，謊稱寄送黃金、珠寶甚至現金等高價值禮物到台灣，必須繳納高額稅金，或因違反洗錢防制法遭海關扣押須繳納罰鍰為由，要求民眾將款項匯入特定私人帳戶，以使貨物通關放行。

趙台安表示，詐騙集團可能同時假冒物流業者要求民眾聯繫假物流客服電話，或假冒海關人員要求民眾繳納貨物相關通關處理稅費，種種詐騙手法，使民眾更易遭騙上當。

趙台安強調，海關依法扣押貨物均開立正式扣押收據，如涉及罰鍰，亦依規定送達書面處分書，且所有稅費及罰鍰款項均須透過金融機構直接入帳國庫專戶；海關人員不會主動以電話、簡訊、電子郵件或即時通訊軟體等非書面管道，通知民眾繳納稅款或罰鍰，更不會要求匯款至私人帳戶。

趙台安提醒，防阻詐已是全民運動，民眾如接獲類似通知，應撥打關務署或各關電話查證，務必提高警覺，切勿依照指示匯款，以免蒙受財務損失。

此外，現行規定，民眾海外網購若遭詐騙，可在進口貨物放行的隔天起6個月內向海關申請退稅費，填具申請切結書，並檢附跨境網購交易文件、進口課稅證明、開箱照片等原貨證明、警方開具的受理證明，以書面寄送至海關各關區申請退稅，未來將進一步推動線上申請服務，相關網路平台預計3月底上線。