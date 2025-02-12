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大S遺產2/3給汪小菲成定局？具俊曄收養小孩阻止？專家搖頭：實務上困難

聯合新聞網／ 廖嘉紅
大S（徐熙媛）驟逝，令人遺憾與不捨。圖／摘自IG
大S（徐熙媛）驟逝，令人遺憾與不捨。圖／摘自IG

大S在理財方面非常有眼光，投資與不動產方面也有豐碩的成果，僅是「台北信義」和「國家藝術館」兩間豪宅，價值就超過6億元。

大S遺產6億…會讓前夫汪小菲連同2子女帶4億回大陸嗎？

兩個孩子繼承了大S三分之二的財產，而汪小菲作為法定代理人，可能實際掌控這部分遺產。

如果具俊曄希望讓孩子們與S家一起生活，而不想讓他們跟著汪小菲回大陸，這將會是一個挑戰。

根據法律，即使父母之間感情不好，子女與父母的法律關係仍然無法切斷。大S的兩個孩子，生父是汪小菲，這一點在法律上無法改變。

在大S與汪小菲未離婚前，他們共同擔任孩子的監護人。離婚後，大S單獨擔任監護人，汪小菲的 監護權被暫時停止，但並沒有完全消失。

當大S過世後，汪小菲的監護權「復活」，成為目前兩個孩子的法定監護人。這不需要經過法院判定，汪小菲可以直接向戶政單位登記，恢復監護人身份。

具俊曄收養一對子女可解難題？

其實，收養會切斷子女與原生父母的法律親子關係。因此，想要收養別人的孩子，不論被收養人是否成年，依法都必須經過親生父母的同意。

在大S和具俊曄再婚的情況下，如果具俊曄想要收養大S的孩子，除了大S同意之外，還必須經過生父汪小菲的同意才行，可行性不高。

父母有權處分未成年子女的財產嗎？

其實，如果父母想要處分未成年子女的財產，必須是為了孩子的利益，這是根據《民法》第1088條的規定。

以下情況，監護人必須先經過法院許可，否則其行為將不生效力（民法第1101條第2項）：

1、代理受監護人購置或處分不動產。

2、代理受監護人出租或終止租賃供其居住的建築物或其基地。

此外，監護人也不能為了賺錢而以受監護人的財產進行投資，例如買賣股票，以免虧損影響受監護人的利益。

不過，監護人可以例外地准許購買一些安全性較高的金融工具，如公債、國庫券、金融債券等（民法第1101條第3項）。

根據《民法》第1113條，以上規定也適用於未成年人監護的情況。

所以，汪小菲是否能輕易將大S的遺產變賣，連同兩個子女帶4億回大陸？恐怕事情並不那麼簡單。

即使作為監護人，汪小菲處分未成年子女財產的行為也需要符合法律規定，並可能需要經過法院的許可。

這樣做是為了保護未成年子女的財產權益，防止濫用和不當處分。

因為大S的事件，有很多人開始擔心自己的事情，畢竟現在離婚與再婚的人數很多，留下的財產如果被前夫或前妻拿走，心理不甘願。孩子又是未成年的情況之下該怎麼辦呢？

1、首先就是立遺囑：

一份清晰合法的遺囑，可以確保財產按你的意願分配。你可以在遺囑中明確指定受益人，這樣可以避免財產落入不希望的人手中。

2、再則，透過不動產信託來保護和管理資產。

3、透過保險金分期給付：

降低財產一次性管理風險，分期給付可以確保子女在不同階段的生活費用，例如教育費用、日常生活費等。並透過保險金分期給付，防止不當使用或濫用財產的情況。

這些措施都可以幫助你更好地保護自己和未成年子女的財產權益，讓您在財產管理和繼承上更放心。

◎本文內容已獲R姐財富方舟-廖嘉紅-繼承與贈與授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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廖嘉紅

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