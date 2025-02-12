房屋稅 2月底持有人繳納

房屋稅「納稅義務基準日」為每年2月底，房屋所在地稽徵機關會依照當日的房屋稅籍資料核定納稅人，簡言之，民眾在2月最後一天取得房屋、完成過戶，就要負責繳納前一年7月1日至當年6月30日一整年的房屋稅。

舉例來說，張太太2025年2月27日買賣登記取得A屋，則依規定，2025年2月28日該屋已歸張太太所有，因此2025年期房屋稅（即2024年7月1日至2025年6月30日止）全年房屋稅，應由張太太負責繳納。

實務上，買賣雙方可能會說好，雙方按持有比率負擔房屋稅，或直接由一方負擔，但這屬於私人間契約，對於地稅局而言，稅單仍會發給納稅基準日當天仍持有房屋的民眾。

地稅局指出，2025年5月開徵的房屋稅將首次適用「房屋稅差別稅率2.0新制」（囤房稅2.0），民眾應特別注意，夫妻及未成年子女在全國三戶以內的房屋，須「設戶籍」才能續享自住房屋稅率，否則將按非自住住家用差別稅率課徵，最高可能觸及4.8％。

稅務局說明，新制自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬任一人須於該屋設立戶籍才能享自住房屋稅率，為維護納稅義務人權益，針對原已適用自住房屋稅率的房屋但未辦理戶籍登記者，陸續寄發輔導通知，提醒務必於3月24日前辦妥戶籍登記，以免影響適用優惠稅率。