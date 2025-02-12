企業支付房租 要辦理扣繳

公司支付租金給房東時應辦理扣繳，財政部高雄國稅局提醒，當公司承租房屋，並約定由承租人負擔扣繳稅款和全民健保補充保費時，這些費用等於是承租人為租房所支付的對價，依規定須視為租金一部分，計算並繳交扣繳稅款。

企業向房東租屋，須辦理扣繳，這筆扣繳稅款是屬於房東的所得稅，照理由房東負擔，但實務上，常有房東與企業約定，直接由企業負擔這筆稅款，這種情況下，整筆金額都需要視為租金。

據現行規定，房東單次收取超過2萬元租金，需繳納10%扣繳稅款，而全民健保補充保費費率為2.11%，因此，如果公司承租房屋並負擔這些費用，承租人就需要依此計算整體的租金支付總額，並根據這些總額來計算需要繳交的扣繳稅款。

舉例來說，甲公司承租房東小明的房屋，租約中約定甲公司月租金10%作為扣繳稅款，另須負擔2.11%的健保補充保費，若小明每月實收租金為4萬元，回推扣稅、扣除健保補充保費前的金額，應為45,511元（含稅及補充保費），推算出總租金後，再以10％計算扣繳稅款4,551元。

也就是說，甲公司辦理扣繳時，應繳納扣繳稅款4,551元，而非單純以4萬元乘以10％計算扣繳稅款。這筆稅款需要在每月10日前繳給國庫，若每次應扣稅款少於2,000元，則可免扣繳，甲公司還需在每年元月底前，向稅務機關申報扣繳憑單。

高雄國稅局提醒，若雙方租約中有約定由承租人負擔額外費用，這些費用應視同租金一部分來計算租金總額，並依此來進行扣繳稅款和憑單申報。

國稅局補充，若租約中未明確規定由承租人負擔這些額外費用，則應由房東負擔扣繳稅款及全民健保補充保費，因此，在簽訂租賃契約時，雙方應清楚約定各項費用由誰負擔，以免產生不必要誤解或爭議。

國稅局指出，企業承租人如果負擔房東的扣繳稅款和全民健保補充保費，必須確保計算出包括這些費用在內的總租金額，並根據總金額來正確繳納稅款，依規定辦理扣繳憑單申報，避免產生不必要的稅務風險。