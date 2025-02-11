春節長假、房市量縮影響 1月房地合一稅收寫24個月新低

去年房地合一稅收爆量，全年房地合一稅收個人與營利事業合計最終高達千億元，反映房市交易熱絡與出售不動產的業主資產大幅增值，不過今年1月受到農曆年節長假與房市交易量縮影響，1月房地合一稅收剩下20億元，年減33%、月減近8成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大增，反映2016年後取得不動產的屋主，房價出現一波大漲，加上去年在管制前房市交易暢旺，帶動房地合一稅收大幅增加的狀況，不過從去年第4季以來房市交易出現量縮，預估2025房地合一稅收不太可能再出現千億元的市況。

據財政部統計顯示，去年個人與營利事業的房地合一稅收總計達1,007億元，首度突破千億元也寫下千億歷史紀錄，不過今年1月就開始反應市場交易量縮，加上農曆春節效應，個人房地合一稅收大幅量縮，剩下20.4億元，寫下近24個月以來新低紀錄，月減近8成，且年減33%。

若以六都來看，台中市仍是房地合一稅收王，不過1月僅剩下4.8億元，其次是新北市剩下4億元，台北市2.3億元，桃園市2.2億元，高雄市3億元，台南市跌破億元剩下7100萬元。