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房市三稅 元月實徵數年月雙減

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部昨（10）日公布元月稅收統計，由於房市買氣退燒，加上元月工作天數少，包含房地合一稅、土地增值稅、契稅等房市三稅，元月實徵數均呈年月雙減。

財政部官員表示，由於元月適逢春節連假，工作天數減少，加上長假出國潮，都可能導致民眾放緩看屋、購屋腳步；另外去年新青安貸款激發首購熱潮，拉高比較基期，後來又因央行祭出第七波信用管制，打炒房持續發酵，購屋態度轉趨保守，房市買氣退燒，使房市交易相關稅收受到影響。

據統計，元月個人房地合一稅共實徵20億元，月減79.1％，年減33.3%。

六都當中僅高雄呈現年增，其餘五都皆年減，又以台南年減五成七最多。

元月土增稅實徵62億元，月減13.2％，年減25.4％，主因適逢農曆春節工作天數較少，加上大額稅款案件減少，又以新北、台北及桃園減少較多，百萬元稅額以上的大案明顯減少。

元月契稅實徵10億元，月減42.8％，年減37.8％，又以新北、台北及高雄減少較多。

此外，今年元月房地合一課徵所得稅撥入住宅基金4億元，較上年同月增加1億元，年增33.5%；撥入長照基金43億元，其中15億元來自房地合一課徵所得稅。

房地合一稅 房市

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