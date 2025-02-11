去年稅收超徵5,283億元創高 全年稅額3.7兆元

財政部昨（10）日公布元月稅收2,194億元，年減1.8%，其中證交稅終止連20紅，轉為年減13.7%，主因春節連假、交易天數減少。另財政部修正去年超徵數至5,283億元，超越2022年，寫下新高紀錄。

今年元月適逢春節長假，多項稅目較去年同月下滑，包含與股市開盤連動的證交稅，以及房市相關稅收包含土增稅、契稅、房地合一稅等，都受工作天數影響而呈負成長。

財政部統計，元月各項稅目實徵淨額均未刷新單月紀錄；但綜所稅、營業稅、印花稅則是歷年同月新高。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，元月台股盤勢上下震盪，從成交量觀察，元月上市櫃股票日均成交值4,076億元，年增17%，成交量其實是放大，但受春節假期影響，元月台股交易日僅15天，較去年同月減少七天，元月證交稅下滑至165億元，年減13.7％，終結連20月正成長。

不過劉訓蓉表示，若以工作日的平均每日證交稅來看，元月平均每日入帳11億元，較去年同月每日8.7億元成長二成六，後續仍待觀察。官員表示，若要透過證交稅觀察股市交投情形，至少要等到2月或3月累計稅收再來觀察會更為精準。

各項稅收中，少數呈現正成長的為綜所稅，元月實徵480億元，年增15%，主因盈餘分配所得、薪資所得及利息所得扣繳稅款，不排除是因為年終獎金效應。

另外營業稅元月入帳1,059億元，年增4.5％。主因央行升息導致金融業營業稅增加，且今年不再撥入金融業特別準備金，加上內需穩定、消費活絡所致。

印花稅元月入帳25億元，年增5.5％，實徵淨額寫下最強元月，以承攬契據相關印花稅成長最多。

其餘稅目，營所稅元月年減27.3％，主因有大額退稅案件；貨物稅元月年減12.2％，主要是車輛類貨物稅減少較多。

財政部昨日也修正去年稅收統計，納入遞延稅收後，去年總稅收上修到3兆7,619億元，年增8.8％，超過預算數（超徵）規模也從原本4,972億元上修至5,283億元。其中中央政府超徵3,757億元。