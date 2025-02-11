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未上市櫃股權轉讓 留意稅制

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
稅務示意圖。聯合報系資料照片
稅務示意圖。聯合報系資料照片

許多新創企業為了籌資擴大營運，會透過股權轉讓來吸引投資或調整組織，專家提醒，未上市櫃股權交易，依不同樣態可能涉及房地合一稅、最低稅負制或財產交易所得稅，影響稅負高低，股東規劃股權轉讓時應釐清適用稅制。

國稅局官員表示，若涉及房地合一稅，就會按照持股期間適用不同稅率；若屬於證券交易所得，目前停徵證所稅，但仍須計算最低稅負；若為財產交易所得，則是併入個人綜合所得或企業營利事業所得。

首先，房地合一稅方面，勤業眾信資深會計師陳惠明表示，若出售的未上市櫃公司持有大量不動產，即不動產價值占公司總股權價值超過50%，且股東持有該公司50%以上股份，這筆股權交易將被視為房地交易，適用「房地合一2.0」。

未上市櫃股權交易適用稅制
未上市櫃股權交易適用稅制

亦即個人股東稅率15%至45%，法人股東稅率20%至45%。兩者皆是按照股權持有期間按差別稅率課徵，持有愈久、稅率愈低。至於境外股東，則是持有兩年內課稅45%，超過兩年35%。

第二種情況，陳惠明指出，如果公司有正式印製股票，股權交易將被視為證券交易，其所得目前停徵證所稅，但仍需計入最低稅負，超過起徵門檻或免稅額，個人、營利事業適用稅率分別為20％、12%；另也須繳納千分之3的證交稅。

對個人股東而言，若該公司屬政府認定的「高風險新創事業」，則所得無需納入個人最低稅負制計稅；法人股東若持股超過三年，所得可減半計算，有助降低稅負，這類交易稅負相對輕，因此出售有印製股票的未上市櫃公司股權，通常是較有利的選擇。至於境外股東則是免稅。

第三，陳惠明說，若公司沒有印製股票，則股權交易將被視為財產交易所得，適用較高稅率，個人股東為併入綜合所得稅，適用累進稅率；法人股東則適用20%營利事業所得稅率。境外股東則是按所得額20%扣繳率申報納稅。

陳惠明提醒，近年稅局針對未上市櫃公司的股權交易查核日趨嚴謹，專家提醒股東，應留意《所得稅法》及《所得基本稅額條例》相關規定，避免踩雷。

房地合一稅 所得稅 股東

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