企業列報損失 要與本業相關

財政部南區國稅局提醒，企業申報營所稅，在列報「其他損失」時，須與公司的主要業務或附屬業務有關，並提供相關證明，才能被認可；若損失與本業無關，可能會被國稅局剔除，常見像是對子公司的財務支援，就不能列報損失。

南區國稅局舉例，甲公司申報2022年營所稅時，共列報1,049萬元的「其他損失」，原因是公司曾為子公司的借款提供擔保，開立保證票據，後來子公司無力償還借款，導致甲公司被迫支付1,632萬元來履行擔保責任，雖甲公司後來透過拍賣子公司抵押品拿回583萬元，但仍有1,049萬元的淨損失，因此向國稅局申報該筆金額為「其他損失」。

然而，國稅局查核後認為，甲公司為子公司提供擔保的行為，並不屬於公司主要業務，也沒有因此獲得營收或直接利益，只是單純財務支援，即使甲公司提出法院的破產裁定作為證明，仍無法證明這筆損失與本業有關，因此，國稅局不認可這筆1,049萬元損失，甲公司必須調整申報所得，依法補稅。

國稅局提醒，企業若要申報「其他損失」，必須確認這筆損失與公司主要業務相關，例如，餐飲業因火災導致設備損毀，或貿易公司因客戶違約無法回收貨款，這些與本業相關的損失通常可以被認可；但如果損失來自借款擔保、投資失敗或其他財務操作，而不是公司正常業務的一部分，就可能無法列報為營業損失。

國稅局提醒，企業應該誠實申報，並妥善保留相關證明文件，以避免因不符規定而被國稅局剔除申報內容，導致補稅或罰款，如果對申報規則有疑問，應向國稅局確認相關規定，以確保正確申報，避免不必要稅務爭議。